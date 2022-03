Incidenti dopo Turris-Taranto: emessi 14 daspo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – Per gli Incidenti dopo la gara Turris–Taranto (serie C, girone C) giocatasi allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli) lo scorso 22 dicembre sono stati emessi quattordici provvedimenti di daspo. Il questore di Napoli ha infatti adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), per periodi compresi tra tre e sei anni, nei confronti di nove tifosi della Turris che, intenzionati a venire a contatto con i sostenitori ospiti, con volti travisati e armati di cinghie e bastoni, avevano attaccato nella zona di piazza Martiri d’Africa le forze dell’ordine che stavano scortando alcuni mezzi dei tifosi tarantini diretti al casello autostradale. Nella circostanza gli operatori, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – Per glila gara(serie C, girone C) giocatasi allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli) lo scorso 22 dicembre sono statiquattordici provvedimenti di. Il questore di Napoli ha infatti adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi compresi tra tre e sei anni, nei confronti di nove tifosi dellache, intenzionati a venire a contatto con i sostenitori ospiti, con volti travisati e armati di cinghie e bastoni, avevano attaccato nella zona di piazza Martiri d’Africa le forze dell’ordine che stavano scortando alcuni mezzi dei tifosi tarantini diretti al casello autostradale. Nella circostanza gli operatori, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Incidenti dopo #Turris-#Taranto: emessi 14 #Daspo ** - ghazy_r : 'Anche anni dopo l'assalto russo in #ucraina, i civili continueranno ad essere a rischio. Ad esempio in Siria, in d… - PazzadiJuve71 : @Soleilcentrica Per carità gli incidenti possono accadere, quello che mi dispiace è che anche se si è accorta non s… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: ??IL MIO INTERVENTO - #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO PROSSIMO TAVOLO MINISTERIALE CON AZIENDA E PARTI SINDACALI... Quali a… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: ??IL MIO INTERVENTO - #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO PROSSIMO TAVOLO MINISTERIALE CON AZIENDA E PARTI SINDACALI... Quali a… -