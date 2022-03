Guerra Ucraina-Russia, il combattente Volodymyr: "Quando uccido ho paura, ma so che devo farlo" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Mi trovo appena sotto Kiev, vicino al ponte tra il paese di Irpin' e Buca. E' l'ultimo punto del confine controllato dall'armata Ucraina. E' molto pericoloso. So guidare bene, so sparare bene, conosco bene il territorio ma qui è molto pericoloso, e sì, ho paura, ma faccio tutto quello che sono chiamato a fare con responsabilità". A dirlo all'Adnkronos, intercettato mentre attende di entrare in azione, è Volodymyr Belei, combattente ucraino di 36 anni e una grande conoscenza del territorio in cui opera. "Si lavora tanto -dice- dormo solo Quando sono sereno, e sereno lo sono raramente". Attualmente "sto lavorando con gli artificieri, li accompagno e li riporto, la mia esperienza sul territorio è una risorsa preziosa in questo momento", spiega. Volodymyr ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Mi trovo appena sotto Kiev, vicino al ponte tra il paese di Irpin' e Buca. E' l'ultimo punto del confine controllato dall'armata. E' molto pericoloso. So guidare bene, so sparare bene, conosco bene il territorio ma qui è molto pericoloso, e sì, ho, ma faccio tutto quello che sono chiamato a fare con responsabilità". A dirlo all'Adnkronos, intercettato mentre attende di entrare in azione, èBelei,ucraino di 36 anni e una grande conoscenza del territorio in cui opera. "Si lavora tanto -dice- dormo solosono sereno, e sereno lo sono raramente". Attualmente "sto lavorando con gli artificieri, li accompagno e li riporto, la mia esperienza sul territorio è una risorsa preziosa in questo momento", spiega....

