Guerra in Ucraina, le prime immagini di Kharkiv dopo i bombardamenti: «Usate munizioni a grappolo» – Il video

Il network Nexta ha pubblicato su Twitter le prime immagini di Kharkiv dopo la nottata di bombardamenti a cui l'ha sottoposta l'esercito russo. Nella cittadina sono atterrati nella notte alcuni paracadutisti russi che hanno attaccato l'ospedale militare. Un bombardiere strategico russo ha sparato 16 missili guidati verso una zona residenziale e si scava ancora nelle macerie. La Cnn afferma che è stato colpito anche un edificio residenziale e la conta delle vittime per ora ammonta a 4 persone. March 2, 2022 Sam Debberley, capo del Digital Investigations Lab di Human Rights Watch, ha detto a Reuters che Kharkiv è stata l'obiettivo di attacchi con munizioni a grappolo. Hamish de Bretton-Gordon, un ex ufficiale dell'esercito britannico e ...

