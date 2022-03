Guerra in Ucraina, De Luca: Si stanno creando le premesse per un bagno di sangue (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Dobbiamo augurarci che non ci sia un bagno di sangue, ma si stanno creando tutte le premesse perché ci sia un bagno di sangue”. E’ il pensiero sul conflitto tra Russia e Ucraina del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, espresso durante il suo intervento ad un evento organizzato da Confindustria Caserta. Per il governatore la priorità in questo momento “è quella di salvare migliaia di vite umane di popolazione civile, poi si vedranno i problemi di equilibri fra gli Stati, fra l’Occidente e la Russia. Oggi la priorità sono i bambini sotto le bombe, sono le donne che scappano. Dovremo fare di tutto per attivare un canale diplomatico per avere una sospensione delle operazioni militari. Vediamo se si riesce ad ottenere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Dobbiamo augurarci che non ci sia undi, ma situtte leperché ci sia undi”. E’ il pensiero sul conflitto tra Russia edel presidente della regione Campania Vincenzo De, espresso durante il suo intervento ad un evento organizzato da Confindustria Caserta. Per il governatore la priorità in questo momento “è quella di salvare migliaia di vite umane di popolazione civile, poi si vedranno i problemi di equilibri fra gli Stati, fra l’Occidente e la Russia. Oggi la priorità sono i bambini sotto le bombe, sono le donne che scappano. Dovremo fare di tutto per attivare un canale diplomatico per avere una sospensione delle operazioni militari. Vediamo se si riesce ad ottenere ...

