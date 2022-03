Gran Canaria: Mager, Brancaccio e Bonadio volano ai quarti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 2° turno del Challenger sulla terra rossa spagnola il ligure, seconda testa di serie, supera in 3 set lo spagnolo Barranco Cosano, il campano batte l'altro iberico Esteve Lobato e il friulano elimina lo slovacco Martin, n.3 del seeding. Giovedì tocca a Caruso Leggi su federtennis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 2° turno del Challenger sulla terra rossa spagnola il ligure, seconda testa di serie, supera in 3 set lo spagnolo Barranco Cosano, il campano batte l'altro iberico Esteve Lobato e il friulano elimina lo slovacco Martin, n.3 del seeding. Giovedì tocca a Caruso

