Gorbaciov | segno di contraddizione nella Russia guerrafondaia

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mai come oggi 2 marzo, nel giorno in cui compie 91 anni, il Premio Nobel per la Pace 1990, Michail Sergeevic, è un uomo solo. Trent’anni dopo la fine dell’Unione Sovietica di cui egli fu l’ultimo presidente, il capo della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha scatenato la guerra in Ucraina, invadendola. Un fatto che non avveniva in territorio ucraino dall’invasione nazista dell’Urss, ottant’anni fa, nel 1941. Ma Putin non si ferma. Ha paventato la minaccia nucleare con la messa in stato d’allerta del sistema di difesa atomico. Quello stesso terrore nucleare cheaveva disinnescato riducendo gli arsenali atomici in accordo con gli Usa di Ronald Reagan. Putin oggi è accusato dall’Occidente di voler ripristinare l’antica egemonia sovietica e perfino zarista sui paesi vicini che un tempo aderivano al Patto di Varsavia ed erano satelliti ...