Gli Stati inviano armi all’Ucraina | Mosca avverte | “Situazione pericolosa”

Mosca – Guerra Ucraina-Russia, per Mosca esiste il rischio di "incidenti" con la Nato. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, insistendo sulle "garanzie di sicurezza" chieste da Mosca. "Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, non ci sono garanzie sul fatto che questi incidenti possano subire una escalation in una direzione completamente non necessaria", ha ancora affermato parlando con Rossiya 24. Grushko ha sottolineato che "i rischi, ovviamente insorgono" ed ha fatto presente come la Russia "sia estremamente preoccupata" per l'invio di armi in Ucraina nel quadro dell'invasione lasciando intendere come "tutto in questa Situazione sia estremamente pericoloso". Allo stesso tempo, il viceministro ha affermato che Mosca presta attenzione a ...

