Dostoevskij | dopo la bufera social la Bicocca fa dietrofront | il corso sullo scrittore russo si terrà

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar — Alla fine laha fatto marcia indietro, rimangiandosi il rigurgito di opportunismo e pavidità politicamente corretta in salsa anti-Putin: ilsudi Paolo Nori si. Troppo clamore, troppe polemiche nell’arco di una mattinata. Troppi personaggi pubblici schierati contro la decisione di applicare la cancel culture. Per stavolta vince la cultura. Lafa marcia indietro su: “Malinteso” Ilè stato annunciato poco fa all’Ansa dalla rettrice dellaGiovanna Iannantuoni: «Nessuna censura, ilsicome previsto. Ho invitato Nori per un caffè in rettorato e lui ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Paolo Nori, dopo la denuncia dello scrittore l’università Bicocca fa retromarcia: “Il corso su Dostoevskij si farà” - Agenzia_Ansa : VIDEO | Cancellato il corso su Dostoevskij alla Bicocca, Paolo Nori: 'Essere russo è una colpa'. Dopo le polemiche… - VauroSenesi : RT @fattoquotidiano: Paolo Nori, dopo la denuncia dello scrittore l’università Bicocca fa retromarcia: “Il corso su Dostoevskij si farà” ht… - CriiCorni : RT @paolomossetti: Qui Paolo Nori racconta come la Bicocca gli abbia annullato un suo corso su Dostoevskij «per evitare ogni forma di polem… - fragmentship : RT @fumettocrazia: ???57 - AFFARI DI FAMIGLIA Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (Fëdor Mich… -

Ultime Notizie dalla rete : Dostoevskij dopo

L'annuncio dello scrittore Paolo Nori sui social,la lettera ricevuta da Milano Bicocca che cancella il suo corso sua causa della crisi ucraina. Ig Paolo Nori... a una profondità ctonia che solo grandi uomini comesanno parzialmente scandagliare: 'come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, masé fa le persone dotte.' ...In Russia, le lettere dei lavoratori dell’arte contro la Guerra in Ucraina ma in Europa si censura la cultura: l'Università di Milano cancella Dostoevskij ...L'università Bicocca di Milano ha sospeso il corso di Paolo Nori sullo scrittore russo Fëdor Michajlovic Dostoevskij, salvo poi fare marcia indietro dopo la pioggia ...