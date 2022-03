Daniil Medvedev, addio ai tornei di tennis? La lettere della Federazione ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Infuria la guerra in ucraina con il Governo di Vladimir Putin che ha portato le milizie russe fino a Kiev, la Capitale dello Stato ucraino. Il conflitto armato ha prodotto le ferme condanne da ogni singolo ambiente mondiale, con lo sport che si è mosso con forza per sanzionare tutti gli atleti ed i club della Russia. Il calcio ha eliminato le società dalle competizioni europee e la Nazionale dell’aquila a due teste è stata esclusa dai playoff valevoli per accedere al prossimo Mondiale 2022 del Qatar. Si è mossa concretamente anche la Formula Uno che ha cancellato il Gran Premio di Sochi (che si sarebbe dovuto correre a settembre) dal calendario delle stagione che ancora deve partire. L’ultima idea arriva dal mondo del tennis, con la Federazione ucraina che ha chiesto lo stop dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Infuria la guerra incon il Governo di Vladimir Putin che ha portato le milizie russe fino a Kiev, la Capitale dello Stato ucraino. Il conflitto armato ha prodotto le ferme condanne da ogni singolo ambiente mondiale, con lo sport che si è mosso con forza per sanzionare tutti gli atleti ed i clubRussia. Il calcio ha eliminato le società dalle competizioni europee e la Nazionale dell’aquila a due teste è stata esclusa dai playoff valevoli per accedere al prossimo Mondiale 2022 del Qatar. Si è mossa concretamente anche la Formula Uno che ha cancellato il Gran Premio di Sochi (che si sarebbe dovuto correre a settembre) dal calendario delle stagione che ancora deve partire. L’ultima idea arriva dal mondo del, con lache ha chiesto lo stop dei ...

