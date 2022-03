Crisi Ucraina, appello di Platini a Putin: “Stop ai bombardamenti” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Michel Platini, ha affidato il proprio appello contro la guerra all’ANSA di Parigi. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’Uefa: “Chiedo al presidente russo Vladimir Putin, con il quale abbiamo spesso parlato di calcio e di sport, di arrestare immediatamente gli attacchi e i bombardamenti in Ucraina, di mettere fine a quest’aggressione per avviare, senza indugio, un vero dialogo diplomatico in favore della pace. Sono vicino a tutti gli amici ucraini, a tutte quelle donne e quegli uomini formidabili che ho incrociato nella carriera di calciatore e di dirigente, sono al loro fianco con il cuore e la mente in queste ore di sofferenza e di orrore. Ammiro il loro coraggio e la loro unità. Sono un esempio per il resto del mondo e per tutti noi, della battaglia universale per la libertò. Non esistono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Michel, ha affidato il propriocontro la guerra all’ANSA di Parigi. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’Uefa: “Chiedo al presidente russo Vladimir, con il quale abbiamo spesso parlato di calcio e di sport, di arrestare immediatamente gli attacchi e iin, di mettere fine a quest’aggressione per avviare, senza indugio, un vero dialogo diplomatico in favore della pace. Sono vicino a tutti gli amici ucraini, a tutte quelle donne e quegli uomini formidabili che ho incrociato nella carriera di calciatore e di dirigente, sono al loro fianco con il cuore e la mente in queste ore di sofferenza e di orrore. Ammiro il loro coraggio e la loro unità. Sono un esempio per il resto del mondo e per tutti noi, della battaglia universale per la libertò. Non esistono ...

lauraboldrini : Ho votato a favore della risoluzione sull'aggressione di #Putin all'#Ucraina: serve massima compattezza. Non ho v… - gparagone : Siamo l’unico Paese ad usare sistematicamente lo #StatoDi Emergenza. Non ci sono notizie (al momento) sull’utiliz… - fattoquotidiano : In Rai si alzano gli scudi per difendere il corrispondente da Mosca Marc Innaro, accusato di essere filo-Putin solo… - FactaNews : Ecco l'articolo: - IlnazionalistaD : RT @lauraboldrini: Ho votato a favore della risoluzione sull'aggressione di #Putin all'#Ucraina: serve massima compattezza. Non ho votato… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina Ucraina, Gentiloni: guerra aumenta l'incertezza, conseguenze sulla ripresa ma no deragliamento Non possiamo escludere che si presentino altri fattori di crisi ad esempio " ha detto ancora ... In merito all'adesione dell' Ucraina all'Ue il Commissario Gentiloni ha concluso: "Penso che dobbiamo ...

La pandemia non è finita. A che punto è il Covid Mentre l'attenzione è concentrata sulla guerra tra Russia e Ucraina, il mondo continua ad essere diviso sull'andamento della pandemia Covid - 19. La Scozia e ...ha stimolato il discorso di crisi, ...

Ucraina, città sotto attacco. Questa sera il secondo round di negoziati RaiNews La Guerra in Ucraina potrebbe limitare la crescita del mercato Questi sono solo alcuni esempi degli impatti della guerra sul settore auto La drammatica guerra in Ucraina rappresenta un rischio per la ripresa delle vendite del settore auto già provato dalla ...

Fed avanti con cambio politica nonostante impatto "incerto" crisi Ucraina - Powell © Reuters. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parla durante la sua udienza di ri-nomina del Comitato per le banche, gli alloggi e gli affari urbani del Senato al Campidoglio di Washingt ...

