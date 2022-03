Covid, l’allarme dei virologi: “La guerra in Ucraina non lo ha cancellato, assurdo non parlarne più” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Appello dei virologi a non cancellare il Covid dal «radar» dell’informazione, ora che la guerra in Ucraina catalizza le attenzioni. Il “giorno della libertà” dal virus, avvertono, ancora non è arrivato ed è bene non abbassare la guardia. «Dobbiamo ancora ragionare sulla road map per uscire dalle restrizioni, ma la percezione delle persone, dopo una settimana di notizie solo sulla guerra e di silenzio sul Covid, è che la pandemia non esiste più», ha avvertito Matteo Bassetti, sottolineando che si è passati da un eccesso all’altro. Bassetti: «L’Ucraina lascia attoniti, ma il Covid resta» «Io non ero d’accordo con tutto il clamore mediatico dato in Italia al Covid rispetto ad altri Paesi», ha detto Bassetti, sottolineando che «non c’era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Appello deia non cancellare ildal «radar» dell’informazione, ora che laincatalizza le attenzioni. Il “giorno della libertà” dal virus, avvertono, ancora non è arrivato ed è bene non abbassare la guardia. «Dobbiamo ancora ragionare sulla road map per uscire dalle restrizioni, ma la percezione delle persone, dopo una settimana di notizie solo sullae di silenzio sul, è che la pandemia non esiste più», ha avvertito Matteo Bassetti, sottolineando che si è passati da un eccesso all’altro. Bassetti: «L’lascia attoniti, ma ilresta» «Io non ero d’accordo con tutto il clamore mediatico dato in Italia alrispetto ad altri Paesi», ha detto Bassetti, sottolineando che «non c’era ...

