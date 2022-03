Coingas | il sindaco per la prima volta in aula La poliziotta demolisce le consulenze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coingas sindaco

C'è ilAlessandro Ghinelli accanto al suo legale, Luca Fanfani. Quella di Claudia Famà è ... consulenze e spese pazze in seno ache avevano fatto lievitare i costi di una partecipata ......vicesindaco termina "ho anche chiesto al presidente Scortecci di convocare l'assemblea diquanto prima ". 1 - - > AREZZO - Il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti , in sostituzione del...C’è il sindaco Alessandro Ghinelli accanto al suo legale ... consulenze e spese pazze in seno a Coingas che avevano fatto lievitare i costi di una partecipata senza dipendenti ma, pur sempre la ...Summit online tra sindaci di centrodestra e forze di maggioranza, presente la vice Lucia Tanti . Il commercialista non votò la liquidazione di Bronchi ma rimase coinvolto nelle consulenze Banca Etruri ...