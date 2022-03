Calciomercato, Hector Herrera lasciarà l’Atletico Madrid per andare in MLS (Di mercoledì 2 marzo 2022) Hector Herrera è pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLS Hector Herrera è pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLS. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore messicano lascerà l’Atletico Madrid per andare alla Houston Dynamo. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2025 nelle prossime ore o giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022)è pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLSè pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLS. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore messicano lasceràperalla Houston Dynamo. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2025 nelle prossime ore o giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romanewseu : Calciomercato Roma, #HectorHerrera firma con la Houston Dynamo ?? - CalcioOggi : Calciomercato Roma, accordo totale | ‘Addio’ a costo zero - - NMercato24 : Atletico Madrid, rinnovo in stallo per Hector Herrera e dagli Stati Uniti arriva l'offerta degli Houston Dinamo per… - siamo_la_Roma : ???? Notizia di #Calciomercato dalla #Spagna ?? #Roma in pole position per Hector #Herrera ?? Il prossimo 30 giugno s… - romanewseu : Roma, ipotesi #Herrera per il centrocampo: secondo il Mundo Deportivo, i giallorossi sarebbero in pole position per… -