Andretti Global e l’accoglienza freddina della F1

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Michaelha stupito il mondo delle corse annunciando (tramite il papà Mario) l’intenzione d’iscriversi al mondiale F1 2024 tramite il proprio marchio. E mentre la stampa americana si entusiasma,del paddock è a dir poco gelida. Dalle parole di certi team manager (primo tra tutti Toto Wolff) sembra che il circus voglia dissuaderedall’entrare, cosa che ha stupito lo stesso Michael. Ma cerchiamo di guardare più da vicino questa situazione, per comprendere l’inaspettato astio che i team provano nei confronti del nuovo arrivato, se verrà. Michaelnon molla: sarà in F1 nel 2024 Perché la F1 non vuole? Per poter entrare in F1 occorre il nulla ostaFIA, ed alcuni requisiti ...

