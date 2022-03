Volkswagen W12 | l’auto da record mai prodotta

Advertising

RValdemburg : 20 anni fa il record della Volkswagen W12 Concept. Sono passati 20 anni da quel 23 Febbraio 2002 in cui la W12 ha… - VRCAR2 : 20th Anniversary of Volkswagen W12 Nardò Record - Sgommo : Volkswagen W12 Nardò: il prototipo dei record - mmusa5053 : RT @MaxoCarHD: Volkswagen W12 Nardò [4096x3023] #bugatti #ferrari #porsche @cars - MaxoCarHD : Volkswagen W12 Nardò [4096x3023] #bugatti #ferrari #porsche @cars -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen W12

Motor1 Italia

... però, la top car di Wolfsburg fortemente voluta dai vertici dellasembra avere le carte giuste per sostenere la sua determinazione a entrare nel novero dei modelli più esclusivi: il...... ma sappiamo già che sarà spinto dal motoreche proprio quest'anno festeggia il suo 20° compleanno, e che ha servito in modo ottimale diversi modelli di Audi,, oltre che di Bentley; ...Sono passati 20 anni da quel 23 Febbraio 2002 in cui la W12 ha coperto oltre 7500 km in 24 ore, tenendo una media di oltre 320 km/h ...