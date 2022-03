Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 12:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DOVE UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER S. CESAREO PROVOCA CODE IN DIREZIONE NAPOLI; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO NORMALIZZATO. RESIDUANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA CASILINA; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI PAVONA E VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO, LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-FIRENZE RALLENTATA CAUSA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE-SUD DOVE UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER S. CESAREO PROVOCA CODE IN DIREZIONE NAPOLI; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO NORMALIZZATO. RESIDUANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA CASILINA; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI PAVONA E VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO, LINEA ALTA VELOCITÀ-FIRENZE RALLENTATA CAUSA ...

