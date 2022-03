Ucraina, tra i 500mila in trappola a Mariupol (Di martedì 1 marzo 2022) Famiglie, anziani, malati e bambini abitanti nella città portuale sono accerchiati: da Est arrivano i miliziani filorussi di Donetsk e da Ovest le truppe sbarcate nel mar Nero Leggi su corriere (Di martedì 1 marzo 2022) Famiglie, anziani, malati e bambini abitanti nella città portuale sono accerchiati: da Est arrivano i miliziani filorussi di Donetsk e da Ovest le truppe sbarcate nel mar Nero

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I L'ambasciatore italiano in Ucraina Zazo porta in salvo circa 20 minori, tra cui 6 neonati, nel trasferiment… - fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegaz… - 808andLazio : La furia antirussa ha senso se colpisce i fautori e i sostenitori dell'invasione in Ucraina. Dostoevskij sono cert… - mariodalnegro : RT @Corriere: Tra le 500mila persone in trappola a Mariupol: senza riscaldamento, luce e internet a singhiozzo -