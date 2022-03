Ucraina, la Russia blocca l'accesso alle scorte di insulina. Feigel - Ding: 'È un crimine contro l'umanità' (Di martedì 1 marzo 2022) Eric Feigl - Ding, epidemiologo ed economista sanitario americano, ha dato un allarme twittando: 'Gli attacchi russi hanno interrotto l'accesso al magazzino principale dei farmaci Novo Nordisk in ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Eric Feigl -, epidemiologo ed economista sanitario americano, ha dato un allarme twittando: 'Gli attacchi russi hanno interrotto l'al magazzino principale dei farmaci Novo Nordisk in ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - RoyalForumMoron : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino #Zelensky, nascosto in un bunker a #Kiev, ha chiesto a Joe #Biden di dare un messaggio 'forte e ut… - ManuelV06865581 : Il bombardamento russo sotto la torre di Kiev ha distrutto il Babi Yar Memorial Park, una sinagoga, l'ospedale cli… -