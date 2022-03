Ucraina | Kharkiv sotto attacco | colpito l’ufficio governativo Zelensky | «È un crimine di guerra» video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 marzo 2022)da ore con missili e bombe. Ci sono morti e feriti. Per la seconda città dell’, che si trova sul confine russo, non c’è pace. Le immagini diffuse dai social mostrano l’esplosione di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv Independent come la sede del governo regionale. Lo riporta il Guardian. Undocumenta il missile lanciato contro l’edificio che ospita l’amministrazione regionale. Come si legge sul sito rainews.it, l’obiettivo dei russi sembrerebbe chiaro per le autorità ucraine e anche per la Bbc: «Uccidere il governatore e il suo team, che guidano la difesa della città». (GUARDAdella Bbc).: sei le persone ferite Al ...