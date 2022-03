Ucraina, i reali di Belgio e Spagna annullano i viaggi e si dedicano all’emergenza (Di martedì 1 marzo 2022) La situazione che si è creata in Ucraina a causa dell’invasione russa sta coinvolgendo in modi diversi quasi tutte le famiglie reali europee. Il re Filippo e la regina Matilde del Belgio, infatti, hanno posticipato il loro viaggio in Congo a data da destinarsi. Il re Felipe di Spagna, invece, si è recato a Barcellona per partecipare al GSMA, il Mobile World Congress Barcelona 2022. Lì ha speso delle parole sulla guerra in corso. I reali del Belgio annullano la loro partenza per il Congo. Il Palazzo Reale del Belgio ne ha dato l’annuncio nella tarda giornata di ieri. Il re Filippo e la regina Matilde avrebbero dovuto visitare l’ex colonia belga dal 6 marzo al 10 marzo, come era stato annunciato all’inizio del mese scorso. Ma nella ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 marzo 2022) La situazione che si è creata ina causa dell’invasione russa sta coinvolgendo in modi diversi quasi tutte le famiglieeuropee. Il re Filippo e la regina Matilde del, infatti, hanno posticipato il loroo in Congo a data da destinarsi. Il re Felipe di, invece, si è recato a Barcellona per partecipare al GSMA, il Mobile World Congress Barcelona 2022. Lì ha speso delle parole sulla guerra in corso. Idella loro partenza per il Congo. Il Palazzo Reale delne ha dato l’annuncio nella tarda giornata di ieri. Il re Filippo e la regina Matilde avrebbero dovuto visitare l’ex colonia belga dal 6 marzo al 10 marzo, come era stato annunciato all’inizio del mese scorso. Ma nella ...

Advertising

aeroporto_cafe : Ieri leggevo un professore di geopolitica esperto sulla russia. Diceva, con riferimenti reali, che per adesso hanno… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… - Frances42790897 : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… - Frank5915 : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… - CoronaLupo : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… -