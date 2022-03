Ucraina: Draghi, 'Italia non si volta dall'altra parte, c'è attacco a libertà e democrazia' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar.(Adnkronos) - "L'Italia non intende voltarsi dall'altra parte. L'aggressione della Russia all'Ucraina ci riporta indietro di oltre ottant'anni, si tratta di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all'ordine internazionale che abbiamo costruito insieme". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar.(Adnkronos) - "L'non intendersi. L'aggressione della Russia all'ci riporta indietro di oltre ottant'anni, si tratta di unai nostri valori die all'ordine internazionale che abbiamo costruito insieme". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato.

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato Diretta - Palazzo_Chigi : Ucraina, l'agenda del Presidente Draghi di oggi, lunedì #28febbraio ?? - SoniaLaVera : RT @mattino5: ?? In diretta dal Senato l'intervento del premier #Draghi sul conflitto in #Ucraina #Mattino5 - martino_deidda : RT @riotta: Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più avuto spazio in Europa Bravo #Draghi ora in Parlamento #Ucraina -