Ucraina | Draghi | ' a Zelensky ribadito supporto | da alleati fermezza e unità'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "A Zelenski è stato. Ad un popolo che si difende non è possibile rispondere solo con atti di deterrenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato.

... ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del Governo e degli italiani al Presidente Zelensky , al Governo ucraino e a tutte le cittadine e cittadini dell'', ha detto. '...Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato. "L'Italia non intende voltarsi dall'altra parte. L'aggressione della Russia all'ci riporta indietro di oltre ...L’invasione della Russia in Ucraina è “premeditata e immotivata” e “ci riporta indietro di 80 anni”, ha sottolineato Draghi. “L’invasione da parte della Russia non riguarda soltanto l’Ucraina. È un ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Lo straordinario afflusso di rifugiati che ha già incominciato ad arrivare dall’Ucraina, ci obbliga a rivedere ... Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi ...