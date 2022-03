Tuchel: «Basta chiedermi della guerra. È orribile, non c’è altro da dire» (Di martedì 1 marzo 2022) Alla vigilia della FA Cup contro il Luton Town, in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha risposto anche ad una domanda sulla guerra in Ucraina e sul ritiro di Roman Abramovich (che è impegnato a fare da paciere tra Ucraina e Russia). Tuchel è apparso abBastanza contrariato della domanda postagli in merito. «Per me è troppo rispondere. Non sono a conoscenza dei dettagli e dell’intera situazione. Ci sono cose più importanti del calcio e questo non cambierà mai. Situazioni come la guerra sono molto più importanti. Sul ruolo di Abramovich non spetta a me commentare: non ne sappiamo abBastanza. Per me che sono il tecnico in carica non cambia molto, alla fine. Scambio opinioni con Petr Cech e Marina Granovskaia per migliorare la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Alla vigiliaFA Cup contro il Luton Town, in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Thomas, ha risposto anche ad una domanda sullain Ucraina e sul ritiro di Roman Abramovich (che è impegnato a fare da paciere tra Ucraina e Russia).è apparso abnza contrariatodomanda postagli in merito. «Per me è troppo rispondere. Non sono a conoscenza dei dettagli e dell’intera situazione. Ci sono cose più importanti del calcio e questo non cambierà mai. Situazioni come lasono molto più importanti. Sul ruolo di Abramovich non spetta a me commentare: non ne sappiamo abnza. Per me che sono il tecnico in carica non cambia molto, alla fine. Scambio opinioni con Petr Cech e Marina Granovskaia per migliorare la ...

