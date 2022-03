Traffico Roma del 01-03-2022 ore 15:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma da Simone cercherà Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna tra la e l’ardeatina ripercussioni con code e rallentamenti per i chilometri disagi a partire dalla Prenestina sulla carreggiata opposta in esterna rallentamenti per curiosi tra L’Argentina e l’uscita Tuscolana intanto tra Laurentina ed Ardeatina riaperto da poco via della Cecchignola & via di Tor Pagnotta strade chiuse in queste ore per rimuovere un ordigno bellico sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe il raccordo anulare un tamponamento fra tre veicoli e disagi con code e rallentamenti per incidente sul viale dei Parioli all’altezza di Villa Glori in direzione Corso Francia Flaminio ritardi nel trasporto ferroviario per un guasto alla linea elettrica treni della Fiumicino Orte e della Roma Firenze con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna tra la e l’ardeatina ripercussioni con code e rallentamenti per i chilometri disagi a partire dalla Prenestina sulla carreggiata opposta in esterna rallentamenti per curiosi tra L’Argentina e l’uscita Tuscolana intanto tra Laurentina ed Ardeatina riaperto da poco via della Cecchignola & via di Tor Pagnotta strade chiuse in queste ore per rimuovere un ordigno bellico sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe il raccordo anulare un tamponamento fra tre veicoli e disagi con code e rallentamenti per incidente sul viale dei Parioli all’altezza di Villa Glori in direzione Corso Francia Flaminio ritardi nel trasporto ferroviario per un guasto alla linea elettrica treni della Fiumicino Orte e dellaFirenze con ...

