Sainz promuove le nuove gomme Pirelli | “Possiamo spingere di più”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 marzo 2022) Lesembrano aver convinto anche Carlos. Il pilota spagnolo ha potuto testarle per la prima volta in occasione dei test pre-stagionali in quel di Barcellona.: lehanno meno degrado? Leda 18 pollici sono una delle tante novità della stagione 2022. I piloti hanno potuto testarle per la prima volta sul tracciato di Montmelò, in occasione dei test pre-stagionali. Lesembrano soddisfare le premesse di inizio stagione: basso degrado e soprattutto più possibilità diper chi è al volante. Carlosne ha parlato per Motorsport.com. Queste le parole del pilota Ferrari: “Penso di aver fatto parecchi giri con queste ...