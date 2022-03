Risultati Totocalcio 26-27-28 febbraio 2022 | vincite | soldi e montepremi Ecco chi ha vinto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I, lee ildel settimo concorso del nuovocon le partite del 26-27-28. Dopo la tre giorni di partite l’Agenzie delle Dogane e del Monopoli cresce l’attesa per capire se qualcuno è riuscito a fare ‘tredici’, ma occhio anche agli ‘undici’ e ai ‘nove’ che pagano. Di seguito tutti idi giornata e ilin palio. Giornata incredibile con addirittura cinquantacinque tredici:tutte ledi giornata e i. IL SITO UFFICIALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEL MONOPOLI IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVOCOME FUNZIONA I ...

In questo fondo è confluito anche un jackpot del vecchio, quindi si tratta di una ... In 55, dicevamo, hanno beccato tutti idelle partite nel pannello, portando a casa poco più di ...E LE VINCITE DEL CONCORSO 26 - 27 - 28 FEBBRAIO IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA EVENTI OBBLIGATORI Betis - Atletico ...Il primo montepremi milionario del nuovo Totocalcio, pari a un milione e 340mila euro ... in pieno recupero hanno sparigliato un po’ le carte anche se i due risultati più sorprendenti della giornata ...Totocalcio, la categoria più alta è stata “espugnata ... In 55, dicevamo, hanno beccato tutti i risultati delle partite nel pannello, portando a casa poco più di 24mila euro ciascuno. Altri 46 ...