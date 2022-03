“Quindi non è come dicono”. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, cosa si è scoperto sulla crisi (Di martedì 1 marzo 2022) Il 2022 sta portando un’inaspettata ondata di crisi sentimentali. Non in coppie qualsiasi, ma in quelle che fino a qualche mese fa erano considerate le più stabili e radicate del nostro showbiz. L’annuncio più triste è stato quello su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in quanto confermato. Più destabilizzante invece, ancora incerto, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ed ora che succede tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Ci mancano solo loro in un periodo simile. L’inizio del loro amore in principio è stato parecchio discusso in quanto Gigi Buffon era sposato con Alena Seredova (mamma di David Lee, classe 2006, e Louis Thomas, 2007, ed ora anche di Viviene Charlotte, 2020, avuta con l’attuale compagno Alessandro Nasi). Anche la giornalista gli ha donato un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 marzo 2022) Il 2022 sta portando un’inaspettata ondata disentimentali. Non in coppie qualsiasi, ma in quelle che fino a qualche mese fa erano considerate le più stabili e radicate del nostro showbiz. L’annuncio più triste è stato quello su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in quanto confermato. Più destabilizzante invece, ancora incerto, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ed ora che succede tra? Ci mancano solo loro in un periodo simile. L’inizio del loro amore in principio è stato parecchio discusso in quantoera sposato con Alena Seredova (mamma di David Lee, classe 2006, e Louis Thomas, 2007, ed ora anche di Viviene Charlotte, 2020, avuta con l’attuale compagno Alessandro Nasi). Anche la giornalista gli ha donato un ...

