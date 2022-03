Paris Fashion Week 2022: il calendario, l’addio a Virgil Abloh, le sfilate di punta (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo New York, Londra e Milano il mese della moda si conclude con la Paris Fashion Week autunno inverno 2022-23. Il calendario, ricco di nomi importanti e nuove proposte, conta 45 sfilate fisiche (a Milano sono state più di 60), 13 in digitale e 37 presentazioni fisiche, per un totale di 95 marchi. In scena 28 febbraio all’8 marzo, si prospetta ricca di momenti emozionanti: dall’ultima sfilata disegnata di Virgil Abloh per Off-White, andata in scena ieri sera, ai grandi ritorni come quello delle gemelle Olsen con The Row, fino agli show IRL (in reeal life) dei big del lusso come Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy e Saint Laurent. Tra grandi addii e nuovi ritorni La Paris Fashion Week ... Leggi su amica (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo New York, Londra e Milano il mese della moda si conclude con laautunno inverno-23. Il, ricco di nomi importanti e nuove proposte, conta 45fisiche (a Milano sono state più di 60), 13 in digitale e 37 presentazioni fisiche, per un totale di 95 marchi. In scena 28 febbraio all’8 marzo, si prospetta ricca di momenti emozionanti: dall’ultima sfilata disegnata diper Off-White, andata in scena ieri sera, ai grandi ritorni come quello delle gemelle Olsen con The Row, fino agli show IRL (in reeal life) dei big del lusso come Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy e Saint Laurent. Tra grandi addii e nuovi ritorni La...

