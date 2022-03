Milan Inter 0-0 | andata a reti bianche come nell’Euroderby 2003

(Di martedì 1 marzo 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2?prevedibile, Krunic va a schermare Brozovic. 5? Cross dalla trequarti per Dzeko che prova la sponda ma sbaglia misura e Maignan blocca. 8? Florenzi pesca splendidamente Krunic al limite dell’area ma il bosniaco bisticcia col pallone e Handanovic può controllare la rimessa dal fondo. 10? Handanovic gioca un pallone al limite dell’area su Brozovic che, pressato da Krunic, perde palla e ...

Furia rossonera sui social per il mancato rigore durante, semifinale di Coppa ItaliaPolemiche accese durante il derby di Coppa Italia disputato stasera a San Siro., semifinale di andata, ha regalato diverse emozioni nonostante la ...stanno giocando la semifinale di Coppa Italia. Durante la partita, non sono mancate le critiche per uno dei calciatori più rappresentativi in campoMilan -, in tutto il suo fascino, ...Isma sta bene, può continuare. 80' Cambio per l'Inter: fuori Dzeko, dentro Correa. 79' Che occasione sprecata dal Milan. Ottima transizione di Brahim, che porta palla centralmente e serve Rebic a ...Polemiche accese durante il derby di Coppa Italia disputato stasera a San Siro. Milan–Inter, semifinale di andata, ha regalato diverse emozioni nonostante la mancanza di reti. A vincere sono state ...