Meglio il Milan, ma troppi errori in zona gol. L'Inter si è normalizzata e ringrazia Mariani per il rigore non dato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Trattandosi di un derby e con la regola sempre in vigore dei gol che, segnati in trasferta, valgono doppio in caso di parità di punti... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Trattandosi di un derby e con la regola sempre in vigore dei gol che, segnati in trasferta, valgono doppio in caso di parità di punti...

AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - pisto_gol : Mil-Int 0:0 1^T molto brutto, pieno di errori tecnici, meglio il Milan dell’Inter, l’ombra della squadra campione d… - pisto_gol : Mil-Int 0:0 L’andata della semifinale di CItalia finisce con un deludente pareggio: il Milan ha fatto di più, e meg… - BrexJames : RT @il_Malpensante: Nessuno degli attaccanti del Milan ha segnato quanto Lautaro Martinez. Però su Canale 5 devo sentir dire che il problem… - ilgiornale : Finisce 0-0 l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter. Meglio i rossoneri che sono sembrati più i… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio Milan Facchetti e il derby: 'Squadra lunga e poco compatta' Poi, passata la giornata, e' arrivata la sera e con lei Milan Inter, uno zero a zero piuttosto ... Poco compatta e spesso imprecisa, non tutti i giocatori sono ancora al meglio per quanto io mi ostini a ...

Inter, Inzaghi: 'Calo fisiologico, torneremo a segnare' ... per l'occasione 'casa' del Milan . "Abbiamo giocato tanto in questo periodo e un calo è ...ancora leccando le ferite dopo la sconfitta beffa incassata in quello di ritorno dove avevamo giocato meglio a ...

Zambrotta: "Al derby arriva meglio il Milan. Nuovo stadio? Fosse per me..." La Gazzetta dello Sport Milan, Pioli: "Poco precisi, ma avremmo meritato di più" A Stefano Pioli non piace tanto lo 0-0 nel derby malgrado lasci intatte le possibilità del Milan di approdare in finale di Coppa ... E comunque ho scelto gli uomini che stavano meglio. Devo dire che ...

Pioli: “Ho scelto chi stava meglio. Brahim Diaz? Fatte tante valutazioni” Ecco le dichiarazioni, riportate da milannews.it: “Credo che il Milan stia meglio perché ha giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più. Nell’ottica delle due partite un buon risultato ma ...

