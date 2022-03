Le previsioni sugli affitti brevi per il 2022 | un’estate da boom

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Si rimette a girare a pieno ritmo il motore degli. Le prossime vacanze di primavera daranno un assaggio sulla ripresa del turismo, ma sarà soprattutto l’estate a sancire il grande ritorno dello short rent. Una recente ricerca EY Future Travel Behaviours ha rilevato che nel 2021 oltre l’80% degli italiani è tornato a viaggiare per una vacanza, un dato in miglioramento rispetto al 2020 (70%). Trovate ulteriori approfondimenti sul Magazine di Immobiliare.it Le nuove abitudini sul mercato degliEppure il settore non si appresta a vivere un mini-solo sulla base delle aspettative future. Un po’ a sorpresa, già i risultati del 2021 sono stati eccezionali in molti casi. E in un certo senso la pandemia può anche avere avuto effetti positivi. Da un lato, infatti, non appena si ...