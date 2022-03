La Sra | no risponderà dei container manomessi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 1 marzo 2022) di Monica De Santis “La società Sviluppo Risorse ambientali è pronta a rispondere di quello che c’è neichiusi con il sigillo apposto dai propri dipendenti in fase di spedizione dall’Italia. Solo di questi”. E’ questa la sintesi di una lunga nota nella quale la Sviluppo Risorse Ambientali Srl, dice la sua in merito aidi rifiuti rientrati dalla Tunisia lo scorso 22 febbraio a Salerno. Rifiuti sui quali si discute da mesi e che hanno messo in stato di agitazione i sindaci dei comuni della Piana del?Sele, che domenica hanno manifestato per dire no al sito di stoccaggio che la Regione Campania vuole allestire nell’area militare di Persano. “Dovevano essere 212 icolmi di rifiuti che la Regione Campania ha accettato di far tornare indietro. Ne sono tornati 213, senza che nessuno dall’Italia abbia mai potuto ...