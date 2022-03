La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a sostegno del progetto “Orto dei Popoli” (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – “L’Orto dei Popoli” dell’associazione L’Abbraccio ODV di Salerno tra i 5 progetti sostenuti dalla nuova iniziativa di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald “Una pacca sulla spalla”, a sostegno delle comunità locali e delle associazioni no profit impegnate nell’assistenza dei bambini. Obiettivo dell’Orto dei Popoli è l’inserimento sociale e nel mondo del lavoro di giovani con problematiche nella sfera cognitivo?relazionale, stimolandoli alla ricerca delle autonomie possibili. “Per fare un abbraccio servono sempre due persone e McDonald’s è sempre al nostro fianco – esordisce Matteo Marzano, presidente de L’Abbraccio ODV – L’Orto dei Popoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – “L’dei” dell’associazione L’Abbraccio ODV di Salerno tra i 5 progetti sostenuti dalla nuova iniziativa diper“Una pacca sulla spalla”, adelle comunità locali e delle associazioni no profit impegnate nell’assistenza dei bambini. Obiettivo dell’deiè l’inserimento sociale e nel mondo del lavoro di giovani con problematiche nella sfera cognitivo?relazionale, stimolandoli alla ricerca delle autonomie possibili. “Per fare un abbraccio servono sempre due persone e’s è sempre al nostro fianco – esordisce Matteo Marzano, presidente de L’Abbraccio ODV – L’dei...

