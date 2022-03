Il Paradiso delle Signore, trama 1° marzo: Maria scopre tutto (Di martedì 1 marzo 2022) Il Paradiso delle Signore regalerà al suo pubblico una puntata intensa e toccante con la scoperta da parte di Maria del tradimento di Rocco. La ragazza, infatti, mentre il fidanzato si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua carriera sportiva, ha iniziato a fantasticare circa il loro matrimonio da sogno e ha anche cominciato a cucire il suo abito da sposa. Tuttavia, Agnese si è recata dal giovane e ha scoperto con sgomento che ha intrecciato una relazione con una miss e che ha completamente perso la testa per lei. Questa notizia ha iniziato a circolare per caso al grande magazzino milanese e le Veneri si sono confrontate per capire se dire la verità a Maria, ma Agnese ha detto a tutte di non parlare con la ragazza e non farle sapere nulla. La trama della soap opera di Rai 1 di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022) Ilregalerà al suo pubblico una puntata intensa e toccante con la scoperta da parte didel tradimento di Rocco. La ragazza, infatti, mentre il fidanzato si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua carriera sportiva, ha iniziato a fantasticare circa il loro matrimonio da sogno e ha anche cominciato a cucire il suo abito da sposa. Tuttavia, Agnese si è recata dal giovane e ha scoperto con sgomento che ha intrecciato una relazione con una miss e che ha completamente perso la testa per lei. Questa notizia ha iniziato a circolare per caso al grande magazzino milanese e le Veneri si sono confrontate per capire se dire la verità a, ma Agnese ha detto a tutte di non parlare con la ragazza e non farle sapere nulla. Ladella soap opera di Rai 1 di ...

