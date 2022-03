Il giorno in cui Berlusconi decise di assumere Sacchi (Di martedì 1 marzo 2022) Pubblichiamo un estratto del libro “Il Milan col sole in tasca” di Giuseppe Pastore, uscito per 66thand2nd. Non sappiamo con esattezza quale mano abbia vergato il regolamento della Coppa Italia 1986-87, ma con ogni evidenza non dev’essere quella di un genio. Dopo aver superato a braccetto il girone eliminatorio, il sorteggio mette di nuovo di fronte Milan e Parma agli ottavi di finale. L’emozione dei gialloblù si trasforma in fastidio: una volta che eravamo riusciti a vincere a San Siro, e ora ci tocca pure tornarci… L’unico euforico, naturalmente, è proprio Sacchi, graniticamente convinto che lo 0-1 di settembre non era stato il biglietto fortunato della lotteria. Il Parma è più forte del Milan, te capì? Come da consolidata abitudine, quella sera Silvio Berlusconi approda a San Siro con un sorrisone largo così. Ha appena sbrogliato una matassa ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 1 marzo 2022) Pubblichiamo un estratto del libro “Il Milan col sole in tasca” di Giuseppe Pastore, uscito per 66thand2nd. Non sappiamo con esattezza quale mano abbia vergato il regolamento della Coppa Italia 1986-87, ma con ogni evidenza non dev’essere quella di un genio. Dopo aver superato a braccetto il girone eliminatorio, il sorteggio mette di nuovo di fronte Milan e Parma agli ottavi di finale. L’emozione dei gialloblù si trasforma in fastidio: una volta che eravamo riusciti a vincere a San Siro, e ora ci tocca pure tornarci… L’unico euforico, naturalmente, è proprio, graniticamente convinto che lo 0-1 di settembre non era stato il biglietto fortunato della lotteria. Il Parma è più forte del Milan, te capì? Come da consolidata abitudine, quella sera Silvioapproda a San Siro con un sorrisone largo così. Ha appena sbrogliato una matassa ...

