Guerra Ucraina-Russia, Salvini "pronto ad andare in Polonia" (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini "pronto ad andare a Varsavia, poi ci sono tre ore per arrivare al confine, sono pronto", dice, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1 parlando della Guerra tra Ucraina e Russia. "Stanno dando tutto gratis a tutti, alla faccia di chi ce l'aveva con la Polonia e l'Ungheria", ricorda il leader della Lega. "Fare tutto quello che aiuta la pace, quello che allontana la pace non è utile, in questo momento bisogna fermare le bombe", replica poi a chi gli chiede se l'Ucraina deve entrare nella Ue. "Per il momento – dice – oggi l'emergenza è fermare le bombe". "C'è gente sotto le bombe, qualcuno ha aggredito, qualcuno è stato aggredito, ho dubbi che è con le bombe che si fermano altre bombe", continua ...

