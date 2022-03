Guerra Ucraina: Alisa e Polina, bambine vittime delle bombe russe. Due storie di una strage silenziosa (Di martedì 1 marzo 2022) La Guerra in Ucraina prosegue senza interruzione. E a farne le spese sono tanti, troppi bambini. vittime innocenti di una follia adulta. Due nomi, in particolare, emergono delle macerie: Alisa e Polina. Due bambine, giovani vite stroncate sul nascere, le cui identità si stagliano sul bilancio dei morti diffuso in queste ore. Le ultime cifre diffuse dall’Onu riferiscono di 102 deceduti, tra cui sette bambini, ma quelle diffuse invece dalle autorità di Kiev sono ancora più drammatiche, con almeno 352 civili uccisi, tra cui 14 bambini. Di certo non c’è nulla, se non la morte. Lo si sente dire spesso. Ma altrettanto certo è che le due bambine non meritassero di morire così, in una strage silenziosa che al fragore ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Lainprosegue senza interruzione. E a farne le spese sono tanti, troppi bambini.innocenti di una follia adulta. Due nomi, in particolare, emergonomacerie:. Due, giovani vite stroncate sul nascere, le cui identità si stagliano sul bilancio dei morti diffuso in queste ore. Le ultime cifre diffuse dall’Onu riferiscono di 102 deceduti, tra cui sette bambini, ma quelle diffuse invece dalle autorità di Kiev sono ancora più drammatiche, con almeno 352 civili uccisi, tra cui 14 bambini. Di certo non c’è nulla, se non la morte. Lo si sente dire spesso. Ma altrettanto certo è che le duenon meritassero di morire così, in unache al fragore ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - forestale82 : RT @GioChirilly: Quali altri Paesi hanno dichiarato lo #statodemergenza per la guerra in Ucraina? Noi siamo come i pomodori, stanno ovunque… - a_meluzzi : RT @ABarzacchini: @ImolaOggi E fu così anche FDI si allineò al pensiero unico. FDI voterà l'atto di guerra di invio armi.... Complimenti. M… -