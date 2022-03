Guerra in Ucraina, stop delegazioni russe a Festival Cannes (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, il Festival di Cannes non accoglierà delegazioni russe. Lo ha deciso la direzione della kermesse cinematografica, giunta alla 75esima edizione, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Fino a quando continuerà l’invasione dell’Ucraina non sarà accettata la presenza di qualsiasi organismo, legato al governo russo. In una dichiarazione, la direzione del Festival rivolge “un pensiero speciale per gli artisti e i professionisti del cinema ucraini, così come alle loro famiglie, le cui vite sono ora in pericolo”. Al tempo stesso apprezza “il coraggio di tutti coloro che in Russia hanno corso il rischio di protestare contro l’aggressione e l’invasione dell’Ucraina. Tra loro ci sono artisti e professionisti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –in, ildinon accoglierà. Lo ha deciso la direzione della kermesse cinematografica, giunta alla 75esima edizione, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Fino a quando continuerà l’invasione dell’non sarà accettata la presenza di qualsiasi organismo, legato al governo russo. In una dichiarazione, la direzione delrivolge “un pensiero speciale per gli artisti e i professionisti del cinema ucraini, così come alle loro famiglie, le cui vite sono ora in pericolo”. Al tempo stesso apprezza “il coraggio di tutti coloro che in Russia hanno corso il rischio di protestare contro l’aggressione e l’invasione dell’. Tra loro ci sono artisti e professionisti del ...

