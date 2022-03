Formazioni ufficiali Milan Inter | le scelte degli allenatori

(Di martedì 1 marzo 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Kruni?, Leão; Giroud. All: Pioli.(3-5-2): Handanovi?; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovi?, Çalhano?lu, Periši?; Martínez, Džeko. All: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco le: TERNANA (4 - 3 - 1 - 2) - Iannarilli; Defendi, Bogdan, Capuano, Martella; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Peralta; Mazzocchi, Pettinari. All.: C. Lucarelli. PORDENONE (4 ...Ecco le: BRESCIA (4 - 3 - 1 - 2) - Joronen; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Proia, Bisoli, Leris; Palacio; Ayè, Moreo. All.: F. Inzaghi. PERUGIA (3 - 4 - 1 - 2) - ...