Fonseca è in Portogallo: "Viaggio lungo, terribile quello che ho visto" (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA - Paulo Fonseca è in salvo. L'allenatore dopo una Viaggio tra Ucraina, Romania e Portogallo è atterrato ieri sera con la moglie a Lisbona e ha voluto raccontare alla stampa la situazione vissuta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA - Pauloè in salvo. L'allenatore dopo unatra Ucraina, Romania eè atterrato ieri sera con la moglie a Lisbona e ha voluto raccontare alla stampa la situazione vissuta ...

Advertising

sportli26181512 : Fonseca è in Portogallo: “Viaggio lungo, terribile quello che ho visto”: L’ex allenatore della Roma ha parlato del… - glooit : Ucraina: Fonseca in Portogallo 'ucraini hanno già vinto guerra' leggi su Gloo - CalcioNews24 : #Fonseca racconta la fuga dall'Ucraina - ilRomanistaweb : ??? #Fonseca è atterrato in #Portogallo: 'Un viaggio difficile' L'ex allenatore giallorosso è tornato in patria: 'Q… - siamo_la_Roma : ???? #GuerrainUcraina ?? L'ex #Roma #Fonseca e la sua famiglia sono ora al sicuro ?? 'Sollevato, ma estremamente tris… -