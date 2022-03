Fonseca è arrivato in Portogallo: «Viaggio difficile, sempre con la sensazione di pericolo» (Di martedì 1 marzo 2022) Paulo Fonseca è rientrato in Portogallo e ha raccontato la sua fuga dall’Ucraina Nella notte, Paulo Fonseca è rientrato in Portogallo dopo il Viaggio che l’ha visto fuggire dall’Ucraina nei giorni scorsi. E intervistato dai media locali, l’ex allenatore della Roma ha raccontato la fuga. BOMBE – «Avevamo in programma di andare in Svizzera in aereo alle 10 di giovedì. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello Shakhtar Donetsk, insieme allo staff e ai giocatori del club. Ci siamo sentiti molto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Pauloè rientrato ine ha raccontato la sua fuga dall’Ucraina Nella notte, Pauloè rientrato indopo ilche l’ha visto fuggire dall’Ucraina nei giorni scorsi. E intervistato dai media locali, l’ex allenatore della Roma ha raccontato la fuga. BOMBE – «Avevamo in programma di andare in Svizzera in aereo alle 10 di giovedì. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello Shakhtar Donetsk, insieme allo staff e ai giocatori del club. Ci siamo sentiti molto ...

