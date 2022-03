È già ora di Sacrifice (Di martedì 1 marzo 2022) Nemmeno 10 giorni fa si è svolto No Surrender e sabato prossimo ci sarà un’altro evento di Impact, ovvero Sacrifice. 14 giorni di distanza da un evento all’altro sono davvero troppo pochi ed è un peccato perché così facendo non ci si gode a pieno la suspense pre-evento. Ci saranno principalmente match sviluppatisi proprio da No Surrender, dato che non c’è stato il tempo di costruire altre nuove storyline. I match in card al momento sono 8. Il primo match annunciato è quello tra Jay White e Alex Shelley. Quello di Alex Shelley sarà un ritorno ad Impact, dove manca dal 1 dicembre 2020 quando combatté insieme a Chris Sabin in un match vinto contro Larry D e Ace Romero. Shelley sarà accompagnato a bordo ring proprio da Chris Sabin, che fra l’altro, insieme a Petey Williams, fanno parte di una band. Questo confronto si è avuto già nel 2015, quando ai tempi della ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 marzo 2022) Nemmeno 10 giorni fa si è svolto No Surrender e sabato prossimo ci sarà un’altro evento di Impact, ovvero. 14 giorni di distanza da un evento all’altro sono davvero troppo pochi ed è un peccato perché così facendo non ci si gode a pieno la suspense pre-evento. Ci saranno principalmente match sviluppatisi proprio da No Surrender, dato che non c’è stato il tempo di costruire altre nuove storyline. I match in card al momento sono 8. Il primo match annunciato è quello tra Jay White e Alex Shelley. Quello di Alex Shelley sarà un ritorno ad Impact, dove manca dal 1 dicembre 2020 quando combatté insieme a Chris Sabin in un match vinto contro Larry D e Ace Romero. Shelley sarà accompagnato a bordo ring proprio da Chris Sabin, che fra l’altro, insieme a Petey Williams, fanno parte di una band. Questo confronto si è avuto già nel 2015, quando ai tempi della ...

