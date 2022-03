'Drogati e ladri in Figc': indagine d'urgenza sulle parole del consigliere di Lega Blandini (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo quanto appreso dall'Ansa la Procura della Federcalcio ha aperto un'indagine d'urgenza sul consigliere di Lega Gaetano Blandini, eletto con l'appoggio della cordata Lotito, che avrebbe ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo quanto appreso dall'Ansa la Procura della Federcalcio ha aperto un'd'suldiGaetano, eletto con l'appoggio della cordata Lotito, che avrebbe ...

