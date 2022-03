Defcon, che cos’è la condizione di prontezza difensiva: come funziona e quanti livelli ci sono (Di martedì 1 marzo 2022) Con l’annuncio del Presidente russo Putin di allertare le forze deterrenti dell’esercito russo, includendo anche le armi nucleari, la tensione generata dalla guerra in Ucraina è drasticamente aumentata. Seppur dalla controparte non sarebbe partito lo stesso ordine e il Presidente Biden ha voluto rassicurare non solo i cittadini statunitensi ma il mondo, ribadendo che gli Stati Uniti non solo non faranno lo stesso perché altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale, e che il livello di allerta resta invariato, c’è un termine che sta prendendo spago sul web, che sembra un’eco di un’epoca non poi così lontana. L’ultima volta in cui si è parlato di allerta Defcon è stato durante gli attacchi dell’11 settembre 2001, quando si è toccato uno dei livelli più alti a partire dal 1962, anno della crisi di Cuba. Seppur l’allerta Defcon non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Con l’annuncio del Presidente russo Putin di allertare le forze deterrenti dell’esercito russo, includendo anche le armi nucleari, la tensione generata dalla guerra in Ucraina è drasticamente aumentata. Seppur dalla controparte non sarebbe partito lo stesso ordine e il Presidente Biden ha voluto rassicurare non solo i cittadini statunitensi ma il mondo, ribadendo che gli Stati Uniti non solo non faranno lo stesso perché altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale, e che il livello di allerta resta invariato, c’è un termine che sta prendendo spago sul web, che sembra un’eco di un’epoca non poi così lontana. L’ultima volta in cui si è parlato di allertaè stato durante gli attacchi dell’11 settembre 2001, quando si è toccato uno deipiù alti a partire dal 1962, anno della crisi di Cuba. Seppur l’allertanon ...

