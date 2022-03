De Luca: “In due anni mare balneabile in tutta la Campania” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel giro di due anni avremo il mare balneabile dal litorale Domitio al Cilento, avremo completato la rete di depurazione, avremo completato il grande progetto sul fiume Sarno il cui completamento stiamo aspettando da decenni e da diversi commissari, e avremo risolto il problema degli allagamenti nell’area vesuviana e nell’area sarnese nocerino, avremo recuperato alcuni corsi fluviali inquinati in modo insostenibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del lavoro svolto in questi anni dall’Ente Idrico Campano. ”Affrontare definitivamente il problema della depurazione, del disinquinamento del mare dal Golfo di Napoli al litorale Domitio e realizzare le reti fognarie in un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel giro di dueavremo ildal litorale Domitio al Cilento, avremo completato la rete di depurazione, avremo completato il grande progetto sul fiume Sarno il cui completamento stiamo aspettando da decenni e da diversi commissari, e avremo risolto il problema degli allagamenti nell’area vesuviana e nell’area sarnese nocerino, avremo recuperato alcuni corsi fluviali inquinati in modo insostenibile”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, intervenuto alla presentazione del lavoro svolto in questidall’Ente Idrico Campano. ”Affrontare definitivamente il problema della depurazione, del disinquinamento deldal Golfo di Napoli al litorale Domitio e realizzare le reti fognarie in un ...

Advertising

EnricoLetta : Un anno fa l’assassinio di Luca #Attanasio e Vittorio #Iacovacci in #Congo. Il tempo non attenua il dolore delle fa… - massimobitonci : La famosa coop di Don Luca Favarin “Percorso Vita” vince l’appalto (Giordani/Bettin) per la gestione della caffette… - anteprima24 : ** De Luca: 'In due anni #Mare balneabile in tutta la #Campania' ** - ElenaGrazi1 : Luca ascari è obbligato per altri due anni con ordine commercialisti reggio emilia perché io ho passato con Alessan… - luca_desimone2 : RT @emmevilla: ???????? La Borsa di Mosca è chiusa da due giorni per evitare ulteriore panico. Panico giustificato: si sta solo ritardando l'in… -