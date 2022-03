Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022: data, orario, diretta tv e streaming (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mercoledì 2 marzo è il giorno del Trofeo Laigueglia 2022, primo appuntamento della stagione italiana del Ciclismo su strada. Una corsa storica quella ligure, che ha ritrovato nuovo prestigio negli ultimi anni rappresentando il miglior trampolino di lancio verso i prossimi appuntamenti come Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Tra i big al via lungo i 202 km con partenza e arrivo a Laigueglia sono attesi tra gli altri Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart e Bauke Mollema, vincitore della scorsa edizione. Trofeo Laigueglia: PERCORSO E FAVORITI ORARI, TV E streaming – La corsa prenderà il via alle ore 11:00, con la diretta tv affidata a RaiSport a partire dalle 15:00. Gli appassionati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mercoledì 2 marzo è il giorno del, primo appuntamento della stagione italiana delsu strada. Una corsa storica quella ligure, che ha ritrovato nuovo prestigio negli ultimi anni rappresentando il miglior trampolino di lancio verso i prossimi appuntamenti come Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Tra i big al via lungo i 202 km con partenza e arrivo asono attesi tra gli altri Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart e Bauke Mollema, vincitore della scorsa edizione.: PERCORSO E FAVORITI ORARI, TV E– La corsa prenderà il via alle ore 11:00, con latv affia RaiSport a partire dalle 15:00. Gli appassionati ...

Elisa_Amici : RT @gsemilia: ?? Tutto pronto per il #TrofeoLaigueglia che domani apre la stagione italiana del ciclismo professionistico! - gsemilia : ?? Tutto pronto per il #TrofeoLaigueglia che domani apre la stagione italiana del ciclismo professionistico! - MichGPS : Domani il 59 #TrofeoLaigueglia. Lo corre per la prima volta nella sua carriera @Daniel87Oss. Correrà con la… - RaiSport : #TrofeoBinda, il mondiale femminile di primavera ??? Appuntamento il 20 marzo, partenza da #Cittiglio. Guarda il vi… - SvSport1 : Ciclismo: domani apre la stagione con il Trofeo Laigueglia, il percorso e i big al via -