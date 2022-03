Chelsea, il giocatore prepara le valigie: nel mirino di due top club! (Di martedì 1 marzo 2022) Il Chelsea potrebbe perdere una pedina importante del suo organico. Due top club si son fatti sotto e il giocatore ci sta pensando sempre di più: è intrigato dalle proposte e, soprattutto, dalla possibilità di abbandonare unna delle migliori squadre d’Europa, come il Chelsea, e approdare in un’altra super potenza europea. E magari, essere definitivamente il titolarissimo nel suo ruolo: in quel di Londra, il calciatore in questione non trova molto spazio e un nuovo ambiente potrebbe giovarne. Chelsea, Christensen prepara l’addio: due super club lo hanno messo nel mirino! Chelsea, calciomercato, Christensen Andreas Christensen può lasciare il Chelsea! Il difensore è conteso da due top club del calibro di Barcellona e Bayern Monaco! Le due ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Ilpotrebbe perdere una pedina importante del suo organico. Due top club si son fatti sotto e ilci sta pensando sempre di più: è intrigato dalle proposte e, soprattutto, dalla possibilità di abbandonare unna delle migliori squadre d’Europa, come il, e approdare in un’altra super potenza europea. E magari, essere definitivamente il titolarissimo nel suo ruolo: in quel di Londra, il calciatore in questione non trova molto spazio e un nuovo ambiente potrebbe giovarne., Christensenl’addio: due super club lo hanno messo nel, calciomercato, Christensen Andreas Christensen può lasciare il! Il difensore è conteso da due top club del calibro di Barcellona e Bayern Monaco! Le due ...

