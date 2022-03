Bomba Uomini e Donne, La famosa Dama abbandona: “Tutta una finzione, ecco cosa succede davvero. Non potevo più restare” (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi abbiamo con noi Bernarda, la Dama del trono over di Uomini e Donne che ha avuto una frequentazione col cavaliere Biagio ma che non ha portato a nulla di concreto. Oggi la Dama non è più nel parterre, scopriamo con lei cos’è successo. Ciao Bernarda Come stai? Sei stata una delle nuove dame di questa edizione di Uomini e Donne e ti sei fatta subito notare per la tua eleganza e discrezione . Io sto bene. Ti ringrazio ed è vero sono elegante ..ma non solo nell’ aspetto ma anche, cosa fondamentale nel mio modo di essere. Perché hai scelto di partecipare a Uomini e Donne? Ho scelto di partecipare a Uomini e Donne sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi abbiamo con noi Bernarda, ladel trono over diche ha avuto una frequentazione col cavaliere Biagio ma che non ha portato a nulla di concreto. Oggi lanon è più nel parterre, scopriamo con lei cos’è successo. Ciao Bernarda Come stai? Sei stata una delle nuove dame di questa edizione die ti sei fatta subito notare per la tua eleganza e discrezione . Io sto bene. Ti ringrazio ed è vero sono elegante ..ma non solo nell’ aspetto ma anche,fondamentale nel mio modo di essere. Perché hai scelto di partecipare a? Ho scelto di partecipare asia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi ...

