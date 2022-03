10 anni senza Lucio Dalla, Vanoni: “Mi manchi, per me sei sempre stato bello” (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO – “Caro Lucio, sono la tua tesora e mi manchi. Mi manchi così tanto. Tu cosi fantastico, così geniale, per me sei sempre stato bello”. Così su Facebook Ornella Vanoni (foto) nel decennale della morte di Lucio Dalla, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO – “Caro, sono la tua tesora e mi. Micosì tanto. Tu cosi fantastico, così geniale, per me sei”. Così su Facebook Ornella(foto) nel decennale della morte di, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

chetempochefa : “Aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce aspettiamo senza avere paura, domani” - Il #1marzo di 10 ann… - RadioItalia : Il 1° Marzo 2012 ci lasciava il grande #LucioDalla, 10 anni senza la sua musica e il suo talento ?? - carlogubi : Non rimpiangete anche voi quegli anni sereni e spensierati in cui facevamo duecentomila vittime in Afghanistan e al… - focumeu_ : Una cosina sul daytime: prendere l’attacco iniziale per me è sempre stata la cosa più difficile( io ho fatto canto… - mummy53690440 : dicono di volere allargare la democrazia ma di cosa parlano da noi sono anni che si eleggono da soli abbiamo gente… -