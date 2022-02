Una grande Atalanta travolge una piccola Samp: 4-0, doppietta di Koopmeiners (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bergamo. La migliore Atalanta della stagione tra le mura amiche travolge la Sampdoria con un perentorio 4-0 e torna al successo al Gewiss Stadium in campionato dopo tre mesi. Le reti di Pasalic e Miranchuk, insieme alla doppietta di uno strepitoso Koopmeiners valgono tre punti preziosi che permettono ai nerazzurri di accorciare le distanze sul quarto posto. Ora la Juventus è distante 3 punti con una partita disputata in più. La Dea parte con il piede sull’acceleratore e sblocca subito il punteggio. Freuler prezioso in fase di recupero palla interrompe l’impostazione della Sampdoria sulla trequarti avversaria e propizia un’azione offensiva di stampa atalantino. Il centrocampista svizzero dalla fascia destra disegna un cross perfetto per lo stacco di testa di Pasalic che non lascia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bergamo. La miglioredella stagione tra le mura amicheladoria con un perentorio 4-0 e torna al successo al Gewiss Stadium in campionato dopo tre mesi. Le reti di Pasalic e Miranchuk, insieme alladi uno strepitosovalgono tre punti preziosi che permettono ai nerazzurri di accorciare le distanze sul quarto posto. Ora la Juventus è distante 3 punti con una partita disputata in più. La Dea parte con il piede sull’acceleratore e sblocca subito il punteggio. Freuler prezioso in fase di recupero palla interrompe l’impostazione delladoria sulla trequarti avversaria e propizia un’azione offensiva di stampa atalantino. Il centrocampista svizzero dalla fascia destra disegna un cross perfetto per lo stacco di testa di Pasalic che non lascia ...

